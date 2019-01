En Colombia más de 4.000 empresas interesadas en contratar venezolanos

La ministra de Trabajo, Alicia Arango, confirma que en el país hay 4.432 empresas que expresaron su interés en contratar trabajadores venezolanos y de esas compañías 1.365 ya han sido aprobadas.

"Quiero decir que el registro único de trabajadores Rutec, que busca saber cuántos empleados extranjeros hay en Colombia y garantizar sus derechos, ha resultado ser muy interesante, ya tenemos más de 4.000 empresas que quieren ayudar y que ya de hecho tienen 2.500 ciudadanos venezolanos en sus compañías, pero tengo otros datos que dicen que son muchos más", dijo Arango.

Lea también: Alias ‘Pablito’ responsable del atentado en Bogotá está en Venezuela

Sin embargo, manifestó que falta consolidar al final de este mes la cifra, porque no todos los trabajadores están en elRegistro Único de Trabajadores Extranjeros en Colombia, Rutec y no hemos logrado definir bien el tema del número social para quienes no tienen identificación, que son más o menos 4.012 venezolanos.

Lea también: Estará cerrado temporalmente el ingreso de turistas al Parque Tayrona

Aclaró finalmente la ministra de Trabajo, Alicia Arango, que ante la situación de Venezuela, si llegan más ciudadanos la migración siempre ha sido una oportunidad para los países que reciben a los migrantes y "esperamos que este sea el caso de Colombia, pero lo que sí témenos claro, es que ningún extranjero puede desplazar a un trabajador colombiano".