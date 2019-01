Colegio de Abogados de Perú suspendió al fiscal general

El Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Perú tomó la decisión de suspender por cuatro meses la colegiatura o actividad profesional del fiscal general, Pedro Chávarry, en lo que se trata de una medida cautelar ya que consideran que habría incurrido en supuestas faltas que violan el Código de Ética del Abogado.

El Consejo informará de la medida a la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público e implicaría que Chávarry no puede ejercer como fiscal, ya que no cumpliría los requisitos al no pertenecer al organismo que agrupa y certifica a los juristas en Perú.

La decisión quedaría en manos de esa Junta que es integrada por el mismo Chávarry y otros cuatro fiscales, quienes en días pasados sugirieron la renuncia del fiscal general luego de la destitución de dos de los principales investigadores del caso Odebrecht en el país.

Sin embargo Chávarry tiene recursos adicionales, pues puede apelar ante el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, y mientras lo hace no se puede ejecutar la medida de la suspensión.

El fiscal general calificó como “ilegal” la decisión del Consejo de Abogados, afirmando que viola el debido proceso y el principio de reserva. Agregó que hay una recusación contra uno de los consejeros que emitió el dictamen y que lo dejaría inhabilitado para tomar ese tipo de decisiones.

Chavarry fue acusado por los fiscales de tener vínculos con la red de corrupción del Poder Judicial en Perú pero también de supuesto encubrimiento y obstrucción para evitar un acuerdo de colaboración entre la justicia peruana, la de Brasil y Odebrecht.