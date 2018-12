El Acetaminofén no será excluido del Plan de Beneficios: MinSalud

Durante una intervención, el ministro de salud, Juan Pablo Uribe, se refirió al listado de 14 medicamentos propuestos para ser excluidos del Plan de Beneficios, entre los que se encuentran dos combinaciones de acetaminofén que contienen codeína e hidrocodona.

“El acetaminofén y el uso de la codeína, así como las demás combinaciones individuales, no están excluidos. Se trata de una propuesta de exclusión absolutamente particular para un uso terapéutico específico frente al cual no se cuenta con evidencia de efectividad médica suficiente”, aseguró el ministro.

En la lista también se propone excluir suplementos dietarios que se otorgan a pacientes que no lo requieren y tratamientos de fertilidad con índices bajos de efectividad.

“Queremos recalcar que las exclusiones serán sólo en el recobro de no PBS, no POS, y sólo para aquellas tecnologías o medicamentos empleadas en esas condiciones de necesidad o en aquellas patologías específicas. Las exclusiones que se proponen son absolutamente restringidas y particulares”, agregó.

La resolución que excluye estos medicamentos será firmada por el Ministerio en cuanto termine la socialización del documento con la comunidad.