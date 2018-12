Confirman ilegalidad de pruebas en el caso de Jorge Pizano

Un juez penal del circuito de Funza confirmó que las pruebas que recogió la Fiscalía en la finca de Subachoque, Cundinamarca, de Jorge Pizano, son ilegales por lo que se confirmó la decisión que ya había emitido un juez de control de garantias del Rosal.

Le puede interesar: La “pelea” de Medicina Legal con su sindicato por el caso Pizano

Las pruebas fueron recaudadas con ánimo de adelantar las investigaciones tanto por su muerte como la de su hijo, Alejandro Pizano, quien murió al tomar de una botella con agua saborizada que tenía cianuro.

Las diligencias se hicieron entre 17 y 18 de noviembre y pasaron cinco días hasta que se hizo la audiencia de legalización de pruebas, cuando la ley exige que sea en menos 36 horas.

La Fiscalia aseguró que no se trató de un allanamiento si no de una inspección avalada por la familia del excontroller de la Ruta del Sol II, por lo que no era necesario presentarlas ante un juez, pero ese argumento no convenció en segunda instancia.

Lea también: Juez del caso Odebrecht denuncia seguimientos ilegales

El ente investigador habría violado la privacidad de la familia de Pizano pues aunque en las actas solo se autorizo llevar un celular, -no estaban completas- se llevó una tablet, un disco duro y el tarro con cianuro.

En consecuencia no podrán ser utilizadas para las investigaciones.