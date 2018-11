¿Los actores de 'The Big Bang Theory' quieren un 'spin-off'? /

Al final de esta duodécima temporada nos tocará decir adiós a las historias de Leonard, Sheldon, Penny y sus amigos. Todos ellos se despedirán de The Big Bang Theory con un emocionante episodio del que apenas se han desvelado detalles más allá de que por fin Raj encontrará el amor que busca con tanta insistencia.

Miles de fanáticos de la serie estaban muy emocionados con la posible continuación de la famosa serie, pero el actor Johnny Galecki ha querido desmentir los rumores diciendo que no: "La serie no podría continuar sin Jim". Es decir, no ha conversación posible sobre una ficción en la que el personaje de Parsons no tuviese un papel clave.

Además ha evitado las comparaciones con otras ficciones que sí continuaron sin su protagonista o que crearon nuevas historias a partir de eso, dejando claro que son situaciones muy distintas, pero deja claro que "nadie está interesado en un 'spin-off'".

Galecki, al igual que su compañera Cuoco, ha dejado claro que decir adiós a Leonard le está afectando mucho emocionalmente, y es que llevan muchos años trabajando juntos y ahora toca decir adiós, aunque por suerte fue una conversación fácil para todos. "Muchas lágrimas y muchos abrazos".