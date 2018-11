Así ha cambiado Tom Felton, actor de Draco Malfoy en Harry Potter /

Aunque los protagonistas indiscutibles de la franquicia de Harry Potter fueran Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint, las ocho películas sobre el niño mago también estuvieron repletas de jóvenes secundarios que en los últimos años han dado mucho que hablar: Matthew Lewis, el inolvidable Neville Longbottom, dejó a todos los fans de los filmes con la boca abierta hace unos años con el impresionante cambio de físico que experimentó antes de interpretar al novio de Emilia Clarke en el drama romántico 'Antes de ti', sin olvidar que el mismísimo Robert Pattinson dio vida a Cedric Diggory antes de convertirse en un fenómeno global gracias a 'Crepúsculo'.

Otro de los secundarios de lujo de la saga, Tom Felton, también ha seguido adelante con su carrera interpretativa y siete años después de meterse por última vez en la piel de Draco Malfoy, el gran enemigo de Harry Potter en Hogwarts, se encuentra promocionando un nuevo proyecto en el que curiosamente coincide con una antigua compañera de reparto, Natalia Tena, conocida por su papel de Nymphadora Tonks en el universo mágico o su participación en 'Juego de tronos'.

La última aparición televisiva de Felton en el programa 'Good Morning Britain' ha provocado una pequeña conmoción entre quienes aún le recordaban como el niño o adolescente con el pelo engominado y que no se esperaban lo mucho que ha cambiado el actor de 31 años, que llegó a la entrevista con el pelo recogido en una moderna coleta y con unas gafas que serían la envidia del mismísimo Potter.

"La fiebre de Harry Potter no va a desaparecer en ningún futuro cercano. Yo sigo conociendo a nuevos fans cada día", ha reconocido él acerca del papel que le cambió la vida y que hace que sigan reconociéndole por la calle pese a lo mucho que ha crecido desde entonces. "Y lo cambió todo para mí, por supuesto, más allá de lo que pudiera haber imaginado, pero al mismo tiempo yo no me veo como una estrella de Harry Potter. Solo me siento como tal cuando me hacen este tipo de preguntas", aseguró con paciencia Felton, que respondió a cada una de las cuestiones sobre su paso por la franquicia con una sonrisa.

"Los efectos de los libros y las películas... Hay un montón de gente que me ha dicho que les salvaron la vida o que influyeron en ella. Muchos me dan las gracias por haber formado parte de su infancia, y ellos también lo fueron de la mía porque sin ellos, que iban a ver las películas, ninguno de nosotros podría haber seguido haciendo esto".

En la nueva serie que ha rodado para YouTube, Tom Felton da el salto de la fantasía a la ciencia ficción para adentrarse en la historia de unos colonos que se quedan varados en el espacio de camino al planeta en que debían empezar una nueva e ilusionante vida.