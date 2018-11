Partido Liberal no apoyará IVA a la canasta familiar

Las críticas al Gobierno por cuenta de la posibilidad de implementar el IVA a la canasta familiar continúa y ahora el Partido Liberal se sumó al rechazo de imponen este tributo a la clase media.

Horas antes de que la bancada se reúna con el ministro de hacienda Alberto Carrasquilla, el expresidente Cesar Gaviria pidió a todos los legisladores votar negativamente esa propuesta si el Gobierno insiste en mantener ese artículo en la ley de financiamiento.

“Señor presidente, NO votará gravar con IVA la canasta familiar. No a la desigualdad, No a la Inequidad. No es atacando a los más necesitados como se construye una nueva Colombia que quiere regresar a la Paz”, dice un trino en la cuenta oficial del liberalismo.

El senador Mauricio Gómez incluso habló de que se pedirá al Gobierno retirar la ley en su totalidad porque golpea todos los sectores con distintos impuestos.

En la noche de este martes los liberales se reunirán con el ministro de hacienda para buscar salidas que permitan el avance de la ley de financiamiento.