Ozuna, Bad Bunny, CNCO y las mujeres, triunfadores en los Latin AMAs

El latin trap del puertorriqueño Ozuna y la fusión de pop y reguetón del grupo estadounidense CNCO triunfaron en la cuarta edición de los premios Latin American Music Awards (LatinAMAs) que se entregaron hoy en el teatro Dolby de Los Angeles (EE.UU.).

El éxito en estos premios de votación popular de Ozuna y de la versión más urbana de la banda juvenil que surgió del concurso musical La Banda volvió a demostrar el empuje del reguetón y el latin trap en la industria de la música.



Ozuna llegaba al inicio de esta fiesta de la música latina como máximo favorito, con nueve nominaciones, las mismas que el colombiano J Balvin, que se fue de vacío.



En cambio, el boricua subió al escenario tres veces para recoger los premios a artista urbano favorito, álbum del año y mejor disco urbano, por "Odisea".



Por su parte, los cinco integrantes de la banda juvenil de Miami CNCO se coronaron como dúo o grupo favorito, así como artista pop preferido y álbum favorito en la categoría pop por "CNCO".



Sobre el escenario la banda se unió a Becky G y Leslie Grace para presentar el remix "Díganle", la primera colaboración del grupo con las dos artistas, que ya batió el récord de 100 millones de reproducciones en YouTube en menos de dos meses.



"El mensaje es claro, vamos a celebrar el coraje y el poder que tenemos las mujeres y los hispanos" dijo a Efe la neoyorquina Leslie Grace.



Por su parte, Becky G dejó muy en alto el nombre de los hijos de inmigrantes, al alzarse por segunda vez con el premio a artista femenina favorita.



"Esta categoría significa mucho para mi, en este momento, cuando las mujeres estamos ganando, todas estamos ganando, y juntas somos más" dijo la Becky G al recibir el reconocimiento.



La californiana de raíces mexicanas también le echó una mano a Bad Bunny, que fue considerado artista del año y obtuvo el reconocimiento a la mejor canción urbana por su colaboración con Becky G en "Mayores".



La mexicana Gloria Trevi hizo temblar el escenario al hablar sobre los abusos que viven las mujeres.



En una intervención de varios minutos, la mexicana se refirió a sus días de cárcel en México y el daño que le ocasionó su exproductor Sergio Andrade, al que no quiso referirse por su nombre. La cantante del pelo suelto mencionó a Harvey Weinstein, cuyos abusos generaron el movimiento ·MeToo, y la condena contra Bill Cosby para explicar la cantidad de mujeres que son víctimas de agresiones sexuales.



Las mujeres "desaparecidas de Juarez" también fueron mencionadas por la mexicana.



La sala estalló en aplausos al reconocer el valor de Trevi antes de interpretar su nueva canción "Ella Soy Yo"



Camila Cabello se hizo con el premio a artista favorito "crossover", mientras que la reguetonera brasileña Anitta ganó el galardón a mejor video del año por "Medicina", su primera canción en español.



Otro de los grandes nombres de la música urbana puertorriqueña que salió victorioso del Teatro Dolby fue Daddy Yankee, merecedor del premio al cantante masculino del año y del premio especial Icono, que destaca al "artista que es reconocido en todos los continentes como rey de su género musical".



El puertorriqueño cantó un tema de latin trap contra el cáncer de mama.



Maluma, por su parte, que cantó junto a Prince Royce, recibió el premio evolución extraordinaria y al recibirlo el colombiano exhortó la igualdad de géneros.



El venezolano Nacho, quién ganó la canción favorita de tropical por el tema "Báilame" reflexionó por su parte sobre el avance de las mujeres en la música latina.



"Hace tres años no teníamos tantas nuevas exponentes y estrellas en nuestra música, ahora no puede los hombres dudar de la capacidad de las mujeres en la música", dijo.



El colombiano Sebastián Yatra se alzó con dos premios como nuevo artista del año y la canción favorita de pop, por "Robarte un beso", un dúo con su compatriota Carlos Vives.



La gala que celebró a las mujeres latinas en la música fue presentada por un grupo de grandes representantes del género femenino que incluyó a la actriz mexicana Aracely Arámbula y la intérprete boricua Roselyn Sánchez.