Maradona: "nunca dije que Messi fuera al baño 20 veces antes de un partido"

Pese a que sus polémicas declaraciones para la cadena Fox Sports quedaron registradas en video y dieron la vuelta al mundo, Diego Maradona sorprendió en la rueda de prensa posterior a la victoria de su equipo Dorados ante Mineros, asegurando que jamás criticó a Lionel Messi y agregando que se trata de una estrategia que busca ponerlo en contra de su compatriota.

"Sé quién es Lio, sé que es el mejor jugador del mundo", abrió Maradona y continuó: "que si van al baño 20 jugadores… Yo nunca nombré a Lionel Messi, nunca. Lo que pasa es que me quieren poner enfrente de Messi y no pueden, no pueden".

El técnico argentino cerró el tema destacando su amistad con el crack del Barcelona: "La amistad que yo tengo con Lionel es más grande que todo lo que puedan escribir ustedes. Y estoy diciendo que es el más grande del mundo".

En la edición mexicana del programa La Última Palabra, Diego Maradona aseguró que Messi era "uno más" jugando con Argentina y que era "inútil" hacerlo "caudillo", cuando "va 20 veces al baño antes de cada partido".