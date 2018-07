Fiscalía sigue investigando a militares acogidos a la JEP

El ministro Luis Carlos Villegas aclaró que hasta que hasta que la Justicia Especial de Paz decida imputar cargos y asumir el caso la investigación se mantiene en la Fiscalía.

"No se suspende en la Fiscalía la investigación hasta tanto la sala correspondiente de la JEP tome la decisión de imputación y seguir con el caso o no, pero es lo normal (...) como la Jep no tiene ente investigador propio, ese rol lo seguirá cumpliendo la Fiscalía", señaló el Ministro.

Además destacó que la Justicia Especial de Paz haya iniciado con la investigación de los llamados 'falsos positivos'.

"La justicia especial para la paz se diseñó en cuanto a las fuerzas armadas con la participación del mando y con todos los cuidados para darle seguridad jurídica a los militares y policías", agregó Villegas.