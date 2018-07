La U y Cambio Radical acuerdan fusión para desbaratar mayorías del Gobierno

En primera instancia la idea surge de la necesidad de obtener posiciones de poder en el Congreso y en ese sentido como bloque parlamentario hacen cuentas de que esta nueva mayoría tiene derecho a dos periodos en la presidencia del Senado y al menos a uno en la Cámara.

Los presidentes de La U y Cambio Radical expresaron una molestia con el uribismo pues se sintieron maltratados a la hora de definir las dignidades del Congreso y en ese orden de ideas fusionados le advierten al nuevo gobierno que no se van a dejar menospreciar y que no serán parte de la bancada de gobiernista a cambio de nada.

“En el Congreso no hay bobos y los números son claros, fusionados somos 85 y tenemos unos derechos adquiridos… Tenemos un mes para definir el tema de si seremos independientes o bancada de gobierno… Estamos unidos y así vamos a trabajar en el congreso”, señaló Aurelio Iragorri, presidente de La U.

“Somos la bancada más grande del Congreso, esto no es por puestos es porque somos la mayoría y claro que Germán Vargas Lleras fue consultado y sabe del acuerdo al que estamos llegando”, dijo Jorge Enrique Vélez, director de Cambio Radical.

Así mismo reclamarían por acuerdos políticos 21 presidencias de comisiones en los próximos cuatro años e incluso presentarían unificados sus planchas para la elección de magistrados del Consejo Nacional Electoral.

Esta decisión de fusionarse ya la conoce el presidente electo e incluso Caracol Radio conoció que ya hubo una conversación con la ministra del interior designada Nancy Patricia Gutiérrez.