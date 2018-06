Así va el empalme

Falta poco más de un mes para que tome juramento como nuevo presidente de Colombia Iván Duque, por eso, ya se están adelantando las reuniones de empalme con el Gobierno saliente de Juan Manuel Santos.

Algunos ministerios ya realizaron el primer encuentro entre comisiones.

Ministerio de Defensa

Reunión: Lunes 25 de junio

El sector defensa sostuvo la primera reunión de empalme entre el equipo de del presidente electo Iván Duque, con la comisión del presidente saliente Juan Manuel Santos. La reunión se llevó a cabo en el Ministerio de Defensa, en donde el ministro Luis Carlos Villegas, acompañado del comandante de las Fuerzas Militares, el general Alberto Mejía, y el director de la Policía, el general Jorge Nieto, tuvieron el encuentro formal con el equipo del presidente electo Iván Duque.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, durante la reunión se acordaron grupos de trabajo, áreas temáticas y cronogramas de próximas reuniones, las cuales se harán de manera progresiva.

Cabe resaltar que durante esta reunión Villegas estuvo también acompañado de los viceministros y secretarios del sector defensa con el ánimo de informar cómo queda esta área luego de 8 años de gobierno del presidente Santos.

Ministerio de Ambiente

Reunión: Miércoles 27 de junio

A las ocho de la mañana inició el empalme del sector ambiente entre el gobierno saliente de Juan Manuel Santos y el gobierno entrante de Iván Duque.

La comisión del Ministerio de Ambiente está coordinada por la asesora Estratégica, María Cristina Olano, la secretaria General, Paola Andrea Vázquez, el viceministro Willer Guevara y la viceministra Janeth Patricia Alegría.

Por su parte la comisión de Iván Duque está integrada por el secretario Técnico, Rodrigo Suarez, quien trabajó como director de Cambio Climático en el Ministerio de Ambiente, el ex ministro Carlos Costa, el ex director del IDEAM Ricardo Lozano, el ex magistrado Marco Velilla y Juan Carlos Caiza.

De acuerdo con el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, esta cartera entregó varios documentos a la comisión de empalme asignada sobre la ejecución presupuestal, la situación financiera del sector, los informes administrativos, la planta de personal y el informe de gestión 2010 – 2018, todo lo relacionado con logros del sector.

Finalmente, Murillo manifestó que uno de los grandes retos que le queda al país por delante es ganarle la lucha a la deforestación y aseguró que se volverán a para dar inicio a este proceso con las entidades del sector, los institutos de investigación, los parques nacionales y naturales, y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

Ministerio de Trabajo

Reunión: Miércoles 27 de junio

El Ministerio de Trabajo, en cabeza de la ministra Griselda Janeth Restrepo, y los directores de las entidades adscritas: Sena, Colpensiones, Servicio Público de Empleo, Superintendencia de Subsidio Familiar, Unidad Administrativa Especial Organizaciones Solidarias y Colombia Mayor, iniciaron el proceso de empalme con el nuevo Gobierno.

De acuerdo con la ministra Griselda Restrepo, durante esta reunión se presentaron los logros más sobresalientes del sector trabajo, se tocaron temas importantes de presupuesto, diferentes aspectos estratégicos que son de interés para este ministerio y sus entidades adscritas, y se conocieron las expectativas de la comisión de empalme asignada.

Al inicio de esta primera reunión la titular de la cartera laboral manifestó que estará con entera disposición y transparencia para colaborar con toda la información necesaria de este sector.

La comisión asignada por parte del presidente electo Iván Duque, está encabezada por Freddy Castro, Vanessa Gutiérrez y Angie Velásquez.

Ministerio de Vivienda

Reunión: Miércoles 27 de junio

Al finalizar la tarde culminó el proceso de empalme del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en el cual, el comité coordinador del Gobierno entrante recibió a satisfacción los logros y retos que tendrá la administración del presidente electo Iván Duque.

El ministro de Vivienda, Camilo Sánchez Ortega, destacó la agilidad del proceso de empalme donde primo el dialogo constructivo y propositivo.

Además, entregó 20 recomendaciones para “construir sobre lo construido” y que el sector continúe impulsando el crecimiento económico y la generación de empleo en el país.

Dentro del paquete de recomendaciones entregadas al Comité coordinador se destacó garantizar los recursos en subsidios para programas como, por ejemplo, el de “Mi Casa Ya” y un presupuesto cercano a los $4 billones de pesos que se requiere para fortalecer la política de vivienda, agua y saneamiento básico.

Por otra parte, unificar toda la construcción de vivienda en esta cartera, avanzar en el proceso de consolidación de la nueva sede del Ministerio, llevar a buen término proyectos prioritarios de acueducto y alcantarillado, dar mayor seguridad jurídica, fortalecer la política de acompañamiento social en los proyectos de vivienda.