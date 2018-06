Claudia López asegura que senador uribista la llamó hp

Todo empezó con el impedimento que presentó el senador Ramos para votar el proyecto de sometimiento de las BACRIM, señalando que se abstenía debido a las investigaciones que tiene su padre por parapolítica.

Claudia López trinó señalando que el impedimento significaba que Ramos aceptaba algún tipo de vínculo con bandas criminales.

Senador del CDemocratico Alfredo Ramos Maya se declara impedido para votar el proyecto de sometimiento de las Bacrim porque un familiar (su padre Alfredo Ramos Botero) está investigado. Es decir que acepta que su padre perteneció o pertenece a una Bacrim...Qué bonita familia... — Claudia López (@ClaudiaLopez) 20 de junio de 2018

El congresista respondió indignado y la llamó corrupta y bandida.

A renglón seguido Claudia López pidió la palabra y denunció que cuando se apagó el micrófono el senador Ramos la insultó.

“Tenga hombría y dígame lo que me dijo cuando se apagó el micrófono, usted se volteó y me dijo hija de puta, no soy hija de una puta, soy hija de una maestra a mucho honor, y a mucho honor fui la que denunció a su padre Luis Alfredo Ramos por parapolítica y espero que vaya tras las rejas”, precisó.

Luis Alfredo Ramos Maya ha denunciado en varias ocasiones a la senadora Claudia López por injuria y calumnia.