Gustavo Petro asumirá curul en el senado

Gustavo Petro se dirigió a sus votantes tras haber sido derrotado en la jornada electoral por el candidato del Centro Democrático, Iván Duque, afirmó que aunque acepta el resultado electoral y hay tristeza no se siente derrotado:

“Ya estamos acostumbrados a no estar en el poder así que no nos morimos por los resultados, no estamos quejumbrosos ni lloriqueando; Nace una fuerza que tiene más de 8 millones de votantes.”

Camilo Rincón/ Caracol Radio

Aunque durante su campaña, Petro había afirmado que no le interesaba una curul en el senado, afirmó que después de 8 años, volverá a ser oposición del gobierno desde el congreso ya que asumirá la curul que le corresponde como el candidato con la segunda votación más alta.

“Agradezco a esta coalición, a los decentes, el Polo democrático, el movimiento mais, partido verde, fuerzas animalistas, grupos liberales rebeldes, fuerza ciudadana… Ganamos en Nariño, Valle, Choco Cauca, Murindó, toda Bogotá, Cali, Bucaramanga, Santa Marta, Sucre y Barranquilla.”

Con la decisión de llegar al Senado, su fórmula vicepresidencial Ángela María Robledo también obtendrá un puesto en la Cámara de representantes.