Nadal venció a Shapovalov y se instaló en cuartos de final en Roma

Extremadamente sólido, Rafael Nadal, primer cabeza de serie, batió este jueves al joven canadiense Denis Shapovalov, de 19 años, por 6-4 y 6-1 para alcanzar los cuartos del Masters 1000 de Roma, en los que jugará contra el italiano Fabio Fognini.

Este partido entre el rey de la tierra batida, muy sólido al servicio, y una de las mayores promesas del circuito era muy esperado. Shapovalov mostró una mayor resistencia en la primera manga, pero en la segunda se quedó sin argumentos.

"Hice un partido sólido, fallé algunas ocasiones al resto, pero el partido cambió cuando hice el break. Con mi servicio estuve bastante tranquilo todo el rato y después he cometido menos errores al resto. Como balance general, no me puedo quejar", dijo Nadal.

"Rafa ha jugado increíble hoy. Simplemente fue muy fuerte para mí. No jugué tan mal, en el primer set fui competitivo. La tierra es más lenta que en Madrid, pero no voy a quejarme de eso", dijo Shapovalov, semifinalista en la capital española.

Antes otro español, Pablo Carreño, décimo favorito, avanzó a cuartos al ganar al alemán Peter Gojowczyk por un doble 6-4, en una jornada en la que el argentino Juan Martín Del Potro se retiró ante el belga David Goffin (6-2 y 4-5).

En cuartos de final Goffin, noveno favorito, jugará con el alemán Alexander Zverev, segundo cabeza de serie y defensor del título. Ganador en Madrid el domingo, Zverev tuvo que esperar hasta su octava bola de partido para derrotar al británico Kyle Edmund, 7-5 y 7-6 (13/11).

El Masters 1000 de Roma, preparatorio de Roland Garros, se juega en el Foro Itálico, en tierra batida y al aire libre. Reparte 4.872.105 euros en premios.