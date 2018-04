Facebook sí tiene responsabilidad sobre los perfiles falsos

Camilo Araque, es el abogado que defendió al alcalde de Mesitas, Oscar Mauricio Núñez, a quien según el Tribunal Administrativo de Cundinamarca sus derechos a la honra, buen nombre y a la intimidad le fueron vulnerados por las publicaciones de un perfil falso en Facebook denominado Jorge Rodríguez (Mesitas Denuncia) y por ello le ordenó a esta red social eliminarlo y garantizar que no se repitan estos hechos.

“Es decirle: Facebook, usted no es el que creó el perfil, usted no es el que está haciendo ese tipo de imputaciones deshonrosas y delictivas, pero usted de todas formas tiene una responsabilidad cuando un tercero identificado o falso con una carátula de perfil, lo hace, usted debe intervenir”, dice.

El perfil tenía 5.000 seguidores y el contenido de sus publicaciones contra el alcalde, según la orden judicial no se trataba de informaciones u opiniones “sino de verdaderas acusaciones e improperios que afectan la honra y el buen nombre del accionante y que son tan evidentes que quieren causar daño que no se pudo identificar al autor de la cuenta quien por demás utilizar una estrategia de aparecer y desaparecer de la red para evitar ser identificado”.

El alcalde había reportado la cuenta pero no se produjo su cierre porque no afectaba las políticas internas de Facebook dado a que no tenían contenido sexual, dice el abogado que, “no toda vulneración se produce por actos de violencia o actos de tipo sexual, a mí me pueden dañar de manera grave, severa, seria y comprobada con una publicación diciendo lo que sea”.

Esta decisión asegura, puede entonces producir un cambio en sus políticas, pues abre la puerta a que todas aquellas personas que han sufrido ataques de perfiles falsos tomen acciones, incluso a que se contemple la posibilidad de exigir la identificación para tener una cuenta en la red.

“Que la gente no pueda crear perfiles a diestra y siniestra sino que eso sea como una cédula, o sea que una persona no pueda tener más de un perfil y que sea un perfil en el que se pueda determinar realmente su origen”, señala.

Las acciones por parte del abogado sin embargo continuarán, pues ahora hay una nueva cuenta contra el alcalde que ya suma un buen número de seguidores pero que ahora solo se denomina Jorge Rodríguez.

