Carolina Cruz muestra su lado más sensible a un año de ser mamá

El 6 de abril de 2017 Carolina Cruz se convirtió en mamá por primera vez una nueva faceta que le ha cambiado por completo su vida. Ya Martín cumpliendo un año, la presentadora quiso compartir la historia de su parto por medio de su cuenta de Instagram.

Según el médico Matías debía nacer el 22 de abril pero por cosas de la vida se adelantó 16 días, así lo contó la presentadora.

“Eran las 3 de la mañana y me dieron ganas de ir al baño, apenas puse los pies en el piso sentí que algo se reventó, como una bomba de agua, corrí al baño y dije: ‘¿Será que ya?’. Me toqué la barriga y te dije: ‘mi amor faltan 16 días, todavía no’, pero sentí otra vez que algo se rompió y me dije: ‘llegó la hora’”.

Luego Cruz mencionó que con calma se alistó, claro está que no tenía nada listo, y se dirigió con Lincoln Palomeque, su esposo, a la clínica.

“Aquí ya habían llegado tus tíos y ahora lo que más me asustaba era pensar en la anestesia ya que uno escucha muchas cosas al respecto; tú me llenaste de fortaleza y Dios me mandó a los mejores doctores, ellos me dieron más tranquilidad de la que tenía, empezaron a monitorearme y tenía que esperar sala para las 8 a.m. El tiempo se pasaba lento y yo disfrutaba de los últimos minutos con esa barriga que me gocé tantooooo”, mencionó la presentadora en la publicación que es dedicada a su hijo.

