Alerta por escases de medicamentos para tratamientos psiquiátricos

El Director del Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá, Jairo Mauricio Santoyo, advirtió que el medicamento pipotiazina, antipsicótico utilizado con pacientes de patología mental está a punto de agotarse.

“Invima tiene autorizados 5 o 6 laboratorios para la fabricación y comercialización de la pipotiazina, pero en todos ellos nos dicen que la molécula no la tienen, que la importación que hicieron hace dos meses no dio abasto y que no se maneja el producto”, afirmó Santoyo.

La suspensión de este medicamento pone en riesgo el debido tratamiento de los pacientes, causando recaídas como sintomatología psicótica o maníaca entre otras.

Según Santoyo, hay otros medicamentos que pueden reemplazar los efectos de la pipotiazina, pero cuestan 10 veces más, lo que dificulta los trámites con el sistema de salud.

“Estamos pidiéndole al Ministerio y a las entidades encargadas para que verifiquen que los proveedores que ellos tienen habilitados traigan las cantidades necesarias, porque ya hay desabastecimiento en varias partes del país”, puntualizó Santoyo.

