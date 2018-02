Dios fue generoso conmigo, hasta en la adversidad. Me dio un título: Russo

Miguel Ángel Russo dialogó en exclusiva con el programa 6AM de Caracol Radio, el técnico argentino dio un parte de tranquilidad sobre su situación médica, reiteró que su cáncer ha sido superado y agradeció a todos los aficionados por el apoyo brindado.

"Hay que ocuparse y no preocuparse", fue la frase en la que más énfasis hizo el estratega de Millonarios, vigente campeón del fútbol colombiano. "En el momento más crítico, cuando aparece mi enfermedad, Millonarios me ratifica y eso tiene para mí un valor muy amplio", comentó nostálgico y emocionado Russo.

El técnico dio un parte de tranquilidad sobre la infección urinaria que padece y que lo tiene alejado del banquillo de Millonarios por estos días: "Mi operación quedó en el mes pasado, gracias a Dios. Nada que ver una cosa con la otra. Fue algo que me tocó, pero estamos bien gracias a Dios... Los médicos están buscando la manera de erradicar la infección, pero estamos bien".

Russo agradeció el silencio de su cuerpo técnico y directivos de Millonarios ante su enfermedad. "Mi familia, el cuerpo técnico, Enrique Camacho y Gustavo Serpa sabían de mi enfermedad. Me protegieron... El silencio genera mucho respeto. No es fácil hablar de esto, es un capítulo largo que lo dejó para otra etapa de mi vida".

Con la voz entrecortada, el estratega aseguró que "Dios fue muy generoso conmigo, hasta en la adversidad. O si no no me hubiera dado un título", y concluyó su entrevista comentando que "el cáncer que tenía no lo tengo más", reiterando que "hay que ocuparse y no preocuparse".

