Isabel Agatón: “El feminicidio es una realidad que supera la fantasía”

“Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar, en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar”, esta es la canción que canta lsabel Agatón y que le recuerda por qué la lucha contra el feminicidio es importante.

De hecho así se llama su nuevo libro, ‘Si Adelita se fuera con otro. Del feminicidio y otros asuntos’.“(…) Yo desde chiquita no me sentía bien con esa canción porque, ¿cómo así que una mujer que se vaya con otro va a ser seguida por tierra y por mar?.Eso es precisamente la antesala del feminicidio”, afirma.

Profesora, investigadora, abogada feminista. Desde todos los puntos ha visto, ha estudiado, ha propuesto y ha luchado contra este flagelo.

Desde CI Justicia, organización de la que es directora por ejemplo, promovió la ley de Rosa Elvira Cely.

“En la investigación que llevó a la formulación del proyecto nos dimos cuenta de que las mujeres no solo son asesinadas, sino que son asesinadas con una extrema crueldad. Por lo menos, en los casos que analizamos cuando eran asesinadas con arma blanca, tenían en promedio entre 15 y 31 heridas”.

A eso se suma, dice, que al menos en el 20 % de los casos, los crímenes se cometen frente a sus hijos e hijas.

“El feminicidio es una realidad que supera la fantasía en el sentido de que causa efectos desastrosos y además imborrables, no solamente en quienes los sufrieron y ya no están –las mujeres que fueron asesinadas-, sino en sus familiares”, dice.

A Agatón y sus compañeras el Congreso de la República les otorgó por esta ley -que aumentó las penas y creó legalmente el delito del feminicidio-, la Orden Policarpa Salavarrieta.

Pero ha tenido otros papeles. Agatón, desde la Secretaría de la Mujer de Bogotá, fue defensora de Yuliana Samboní y de las victimas del ‘Monstro de Monserrate’, por lo que ratificó que pese a la satisfacción de las condenas ejemplares, la ley no es garantía de que los casos no se repitan.“Las leyes ojalá que tuvieran ese poder mágico en el sentido de que tan pronto saliera una ley, el delito no se vuelva a repetir”, dice.

La poesía como herramienta contra el feminicidio

Su lucha se extiende, sin embargo. Isabel Agatón, tiene ya cuatro libros de poesía, más otro que publicará el marzo del 2018.Entre ellos figuran ‘Astromelias Amarillas’, ‘Poemas Aparte’, ‘El Tiempo de los Girasoles’, y el próximo, una antología poética denominada ‘Por fin el Silencio’.“La poesía para mí, creo, que trasciende los límites que no puedo trascender en el derecho”, asegura.

