Hay que darle confianza al portero de acá; hay mucho extranjero y preocupa: Henao

Juan Carlos Henao dialogó con los micrófonos de 6AM Hoy por hoy de Caracol Radio, previo a su partido de despedida del fútbol que se llevará a cabo el próximo 3 de enero en el estadio Palogrande de Manizales.

El portero, que el próximo 30 de enero cumplirá 45 años, dio detalles sobre el juego, el cual aseguró reunirá a la nómina campeona de la Copa Libertadores en 2004 y "será un espectáculo para todas las familias".

Henao comentó que tuvo la oportunidad de renovar por un tiempo más como jugador del cuadro blanco de Manizales; sin embargo, la decisión del retiro ya estaba tomada con la familia.

Pero no será un adiós definitivo, "La araña" seguirá trabajando al interior del club y, además de trabajar para el equipo de sus amores, también se plantea hacerlo para el fútbol colombiano.

"Tenemos que darle confianza al portero de acá. Hay mucho extranjero y eso me preocupa mucho", comentó sobre los pocos porteros nacionales en la Liga local.

Juan Carlos Henao también dedicó palabras a la Selección, a quien cree aún "tiene tiempo" para recomponer el camino rumbo a Rusia 2018.

Finalmente, Henao se mostró agradecido con los directivos del Once Caldas y la gente que le ha mostrado su cariño, no sin antes asegurar que "nunca me sentí presionado por la edad" y concluir que es "un bendecido. Pude debutar en el Once Caldas y jugar mi último partido con ellos".