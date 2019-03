Gobierno desmiente que se niegue a hablar con los indígenas

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez habló sobre la protesta de comunidades indígenas que mantiene bloqueada la vía Panamericana en el sur-occidente del país y aseguró que hasta el lugar llegó una comisión del Gobierno en busca de una solución, pero ellos insisten en que el presidente Iván Duque viaje al lugar.

Los indígenas basan la protesta en dos puntos: piden un debate político de orden nacional e inversiones para mejorar su calidad de vida. De esta manera ellos quieren hablar sobre Fracking, afectaciones al medio ambiente por el proyecto de Hidroituango, entre otros temas.

Ante esto Gutiérrez afirmó se han realizado 11 sesiones de dialogo entre el CRIC y el Gobierno Nacional, en donde se han proyectado inversiones durante el cuatrienio por el orden de los 10 billones de pesos, además de incluir sus peticiones en un capítulo del Plan Nacional de Desarrollo.

El Gobierno afirma que los actos de violencia y bloqueos, afectan movilidad y aprovisionamiento de víveres en el sur-occidente del país. “Ha sido una manifestación violenta, nosotros como Gobierno consideramos la protesta es legítima, aunque poco son los argumentos, porque si bien hay compromisos incumplidos, desde agosto se han acelerado las mesas para revisar los temas pendientes”, enfatizó la ministra.

Gutiérrez también dijo que Iván Duque no ha viajado al lugar porque cuando recibió la invitación. El pasado 22 de febrero, no la podía aceptar porque estaba en la Mojana, Sucre, sin embargo los invitó para que el 11 de marzo acudieran a la Casa de Nariño pero ellos no aceptaron.