Nueva arremetida de Paloma Valencia contra el partido Farc

La senadora de Centro Democrático, Paloma Valencia, se pronunció sobre el rifirrafe que se presentó ayer durante la Comisión de Paz donde varios congresistas se acusaron entre sí con calificativos como “paramilitar” y “narcoterrorista”.

“Lo grave no es que yo le diga narcoterrorista, lo grave es que él es narcoterrorista y está sentado en el Congreso. Yo creo que en Colombia no hay nadie que admita que Pablo Catatumbo no ha sido terrorista y está vinculado con el negocio del narcotráfico”, afirmó Valencia.

Así mismo, la senadora señaló que no le teme a una denuncia por parte del partido Farc ante la Comisión de Ética por sus comentarios irrespetuosos. “Yo creo que es muy grave que este proceso de la Habana no solo vaya a terminar siendo la impunidad que ya todos conocemos, sino además la negación de la verdad de lo que hicieron la Farc en este proceso”, concluyó.