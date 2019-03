Conozca los detalles de la discusión entre Sergio Ramos y Florentino Pérez

El Real Madrid vive un presente atípico a la grandeza que lo ha caracterizado en los últimos años, en donde logró ganar cuatro Champions League en cinco años, dejando en la historia del fútbol mundial una de las mejores generaciones del equipo de Madrid. Sin embargo después de la gloria conseguida, llegaron a Madrid los momentos difíciles, un ciclo se cerró en Kyev cuando alzaron la ´Orejona´ numero 13 de la historia del Real Madrid.

Después de tantos títulos y como si supiera que pasaría en el futuro cercano el técnico que lo ganó todo con Real Madrid Zinedine Zidane dejó el equipo, sorprendiendo al mundo del fútbol, posteriormente la salida del portugués Cristiano Ronaldo, su máxima figura partió con destino a la Juventus siendo el segundo golpe fuerte, otro batacazo se dio cuando los ´Merengues´ no contrataron una figura para suplir las bajas y apostaron a los jóvenes para afrontar la temporada. Apuesta que no ha salido de manera positiva.

Real Madrid no se encontraba eliminado de todas las competencias en juego desde la temporada 2005-06, fue eliminado de la Copa del Rey por el Barcelona, que en los partidos de la serie lo venció de manera contundente, en la Liga España es tercero a doce puntos del líder, distancia que parece casi inalcanzable en este punto de la temporada y el ultimo golpe, que puso en nocaut al equipo blanco, fue la eliminación de la Champions League en su serie frente al Ajax de Holanda. Esta última, sentenció tal vez el fracaso más grande en la historia del Real Madrid, ademas de la división entre la dirigencia y el vestuario.

El programa español del Chiringuito TV según la información del periodista Manu Sainz del diario AS, reveló detalles del enfrentamiento en el vestuario después de la ultima eliminación:

Florentino: "Ha sido vergonzoso"

Ramos: "Lo planificado ha sido una vergüenza"

Florentino: "Te echo"

Ramos: "Perfecto. Tú me pagas y yo me voy, pero me iré con la cabeza alta que lo di todo por este escudo, este club y hasta por ti"

Discusión fuerte, tensa, que si se confirma ser real dejará expuesto al mundo que la época histórica del Real Madrid terminó y la ´Casa Blanca´de derrumbó.