El uso del glifosato es muy común en Colombia, asegura MinDefensa

El ministro de Defensa, Guillermo Botero, manifestó que el glifosato es el de mejor eficiencia para erradicar las plantaciones de coca existentes en el país, y de ahí la importancia de volverlo a utilizar.

Dijo que este es un herbicida muy utilizado en Colombia por parte de los campesinos para erradicar las malezas existentes en los cultivos, y no hay agricultor que hoy no lo use.

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol afirmó que la fumigación se suspendió en septiembre de 2015, y de ahí en adelante las plantaciones de coca presentaron un aumento exponencial.

Se estima que en la actualidad existen en el país unas 206.000 hectáreas de plantaciones ilícitas, y de ahí que se realiza una dura lucha para acabar con los cultivos de coca.

Botero manifestó que la idea es que la Corte Constitucional pueda modular el fallo para permitir la fumigación con glifosato los cultivos ilegales en Colombia.

Según el ministro de Defensa cuando llegó a la cartera se tenían 23 grupos de erradicadores y hoy van en 100, lo que va a permitir aumentar la erradicación manual.