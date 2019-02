"Soy capaz de grabar sobre piedra, no se van a tocar edades de jubilación"

El diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, comenzó por reconocer que la situación fiscal del país era más difícil cuando fue ministro por primera vez durante el año 2003.

Dijo “La situación en 2003 era más difícil que la que es ahora, tenemos dificultares, pero si comparamos la situación actual con la del 2003, esto es juego de niños”.

Frente a temas controversiales como la reforma pensional. Señaló el ministro Carrasquilla que modificar las edades para pensionarse es un tema que no se tiene contemplado.

“El problema pensional está en la cobertura. El 75% de las personas en edad para estar pensionada no lo está, ese es el gratan problema a atacar. Puedo garantizar que en una reforma pensional no se tocarán las edades”.

Otro de los temas sensibles a los que se refirió el funcionario, fue al Departamento de Planeación Nacional y retraerle funciones. Señalo que esta entidad no le incomoda y que es importante para el país si encarga de “hacer presupuestación por resultados”. “Es fundamental para el país tener entidades con tareas específicas, sobre cómo estamos gastando los dineros, si lo estamos haciendo bien o mal, pero a mí no me incomoda Planeación”, añadió.

Reducción de subsidios

Frente a la discusión sobre la reducción de subsidios para los estratos menos favorecidos, el ministro indicó que no se le están quitando subsidios a estos sectores. Señaló que lo que se está haciendo es focalizando esas ayudas.

“Los subsidios son parte esencial en cualquier país del mundo. Acá no somos la excepción. La política pública debe ser los más pudientes deben subsidiar a los más vulnerable, sin embargo, los subsidios se están entregando a la población que no es, los subsidios deben ser canalizados”, añadió.

Electricaribe

Otro de los aspectos a los que hizo referencia el ministro de Hacienda fue a Electricaribe, en donde aseguró que todo el país debe hacer una Vaca para cubrir el problema económico que presenta la compañía, que está generando un déficit de un billón de pesos al año.

“Electricaribe afronta un problema muy grave. No hay posibilidad de que se apague la luz en la costa atlántica, hay que financiar esos bombillos, ¿quién va a pagar esos bombillos prendidos? y eso tiene que hacerlo todo el país, el país tiene que hacer una vaca para financiarlo eso puede superar el billones de pesos al año”.

Ecopetrol

Ante la posibilidad de vender el 8.5% de las acciones de Ecopetrol, afirmo el ministro de Hacienda que los dineros de dicha venta en el momento que se lleguen a aprobar estarían destinado al sector de la infraestructura, construcción de vías, colegios, hospitales, el desarrollo de la vías 4G, entre otros.

“No podemos ajustar el nivel de gastos ajustando la inversión pública. La venta de activos del portafolio de la nación es la contrapartida de defensa de los niveles de inversión pública, esa enajenación tiene que ser parte de la discusión”, señaló.

Proceso de paz

El ministro aseguró que los recursos para el proceso de paz, están garantizados en el Plan de Desarrollo. Indicó que hay una partida de $37 billones.

“Es correcto que falta detallar aspectos y eso hay que corregirlo de acá al debate en el Congreso, pero si hay compromiso del gobierno”, añadió.