El Pulso del Fútbol, 19 de noviembre del 2018

En este programa de El Pulso del Fútbol Iván Mejía y César Augusto Londoño hablaron sobre lo difícil que es atraer hinchada para un equipo que no es tradicional, como en el caso de La Equidad. Iván dijo “en Madrid no tiene hinchada el Rayo Vallecano o el Getafe, toda la hinchada de la ciudad la tiene el Atlético y el Real. No pasa como en Buenos Aires o en Londres, donde hay varios equipos y todos tienen grandes hinchadas”. Por su parte César destacó “acá en Colombia es muy grave lo de las hinchadas y la asistencia, la gente asistió muy poquito en Manizales”.

Otro de los temas fue la campaña del Once Caldas en este semestre de la Liga Águila y lo que se espera del equipo blanco en la próxima campaña. Para César “el equipo decayó porque decayeron sus individualidades, Hubert Bodhert puso el mismo equipo todo el semestre y al final le costó en lo físico”. Mientras Iván resaltó “termino jugando con Carreazo y con Carbonero, que no son titulares, aunque yo no tocaría esa nómina, traería un par de buenos jugadores nomas”.

Además opinaron sobre el nivel de la Selección de Inglaterra en la Liga europea de naciones, teniendo en cuenta que fueron los británicos quienes eliminaron a la Selección Colombia en el Mundial de Rusia 2018. Según Iván “ahí está Inglaterra en la final, pero la gente estaba convencida que en el Mundial había que salir a jugarle”. Asimismo César complementó “y eso que Kane se comió cualquier cantidad de oportunidades frente a Croacia”.

