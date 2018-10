El Pulso del Fútbol, 26 de octubre del 2018

En este programa de El Pulso del Fútbol Iván Mejía y César Augusto Londoño hablaron sobre las falencias que llevaron al entrenador Francisco Maturana a salir del Once Caldas y desencadenaron en la llegada del exitoso proceso de Hubert Bodhert al conjunto blanco. Para César “Pacho llegó un poquito mal a Manizales y el tema no funciono con los jugadores, que nunca entendieron su idea de juego”. Mientras Iván dijo “hay momentos bisagra en la carrera de todo entrenador y todo se le acabo el día que él dijo, estos no son los jugadores que yo pedí”.

Le puede interesar también: 'Manga': "Soy un jugador grande y al cometer un error se me nota mucho"

Otro de los temas fue la discusión que se ha originado por la sanción indebida que se le iba a aplicar al jugador del Deportivo Cali Andrés Pérez, por una falta que cometió en el clásico entre el cuadro azucarero y el América de Cali. Según Iván “en el partido el árbitro no juzgó que fuera falta, es una equivocación del árbitro que no se percata y por eso no lo puede juzgar sino la Comisión arbitral”. Por su parte César opinó “este caso es bien distinto al de Alexis Enríquez, hay una diferencia fundamental y es que la jugada de Enríquez es sin pelota y es un descuido del árbitro”.

Le puede interesar también: Junior venció a Defensa y Justicia y puso un pie en semifinales

Además opinaron sobre el nivel que está mostrando el Borussia Dortmund en esta temporada, tanto en la Bundesliga, como en la Champions League. Para Iván “el Borussia Dortmund está jugando muy bien, me voy a ver su partido del fin de semana porque su estilo de juego está entre los dos o tres mejores juegos de Europa”. Por su parte César resaltó “viene jugando muy bien y le hizo cuatro goles al equipo del “Cholo” Simeone en Champions”.

Le puede interesar también: DT Everton: "Estoy contento porque Mina está trabajando duro y muy bien"

No olvide escuchar el audio del programa.