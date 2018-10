Antonio De La Fuente, el barbero de las estrellas

El auge que han tenido las barberías durante los últimos años en Colombia, ha puesto a Bogotá en la mira de los profesionales más destacados en el tema, por eso la capital del país recibirá en el marco de la feria Belleza y Salud 2018 a una de las figuras más representativas en esta industria.

Se trata del peruano Antonio De La Fuente, barbero de algunas celebridades internacionales y deportistas como la Selección Argentina 2018.

Con 7 años de trayectoria profesional, Antonio se ha encargado de promover y crear conceptos educativos dentro de la industria como el Mensgrooming Class, un taller convertido en disco tutorial que busca formalizar la barbería como una carrera profesional.

Antonio de la Fuente, ganador de varios premios dentro de ellos el Cosmo a Beauty realizado en Lima Perú, visitará Bogotá en el marco de la feria Belleza y Salud que se realizará del 3 al 7 de octubre en Corferias, donde dictará un seminario teórico práctico enfocado en las últimas tendencias en corte masculino.

El barbero le contó a ‘Dos y Punto’ todo sobre su especialidad, “nosotros siempre estamos puestos a aprender, Colombia tiene muy avanzado el tema de la barbería”, dijo Antonio.

“Parte de look denota la personalidad del jugador, tienen la oportunidad que en cada juego demuestren su estilo”, contó.

El barbero ha hecho parte del estilo de los jugadores de la selección de Perú y Argentina, fue allí cuando se dio cuenta que su profesionalismo en cuanto a la confidencialidad, no le queda difícil ya que su relación con los jugadores es de total amistad.

“Cuando estaba peluqueando a los jugadores de Argentina, me sentí muy cómodo, nunca me hicieron sentir mal, me sentí muy feliz y contento de peluquear a Messi, es muy cordial y buena persona, dialogamos y yo súper contento”, contó su experiencia de peluquear a los grandes de la selección Argentina.

Uno de sus sueños trabajar a LeBron James, Neymar, “no descarto la idea, a veces se presentan las oportunidades”, dijo Antonio sobre el sueño que tiene de peluquear a grandes deportistas, además, estará en la feria de Belleza y Salud en Corferias del 3 al 7 de octubre en Bogotá.