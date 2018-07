¿Cómo manejar a los anticipadores de desgracia?

Escuche el audio del 18 de Julio con Pilar Sordo, psicóloga y escritora, reconocida por su gran profesionalismo y carisma. Desarrolla su labor profesional en su país de origen, Chile, realizando charlas en diversos sectores, tanto públicos como privados. Colabora en programas de radio y televisión y es columnista en diferentes medios escritos y portales de Internet, hablando acerca de las estrategias para lidiar con aguafiestas o anticipadores de desgracia que pinchan los globos de felicidad de los que los rodean.

“No te cases, no compres eso, no lo hagas”...vampiros energéticos o aguafiestas , la psicóloga Pilar Sordo los ha definido como anticipadores de desgracia. Estos están a nuestro alrededor la mayoría del tiempo, Pilar define que estos personajes se dedican a aplastar los sueños e ilusiones de sus amigos y familiares. Para esto, los anticipadores desmotivan a través del mecanismo de la difamación, haciendo creer a los demás que sus logros y bendiciones no van a tener una gran duración.

No son negativos, son realistas que se basan en hechos. Al igual que en casos médicos donde pacientes traen a bordo una gran ilusión en base a un nuevo medicamento, el doctor debe tomar el papel racional y aterrizar esas ilusiones en base a datos estadísticos y argumentos. En México los llaman bomberos de sueño, Pilar ha encontrado que esto se ha transformado en un mecanismo que los padres usan para disminuir los sueños de sus hijos con un excesivo realismo. Usualmente, detrás de estos comportamientos existe temor a la ilusión, la alegría del otro y demás mecanismos que opacan la felicidad y las buenas noticias que suceden alrededor del mundo.

Para finalizar, Pilar aconseja aislarse de este tipo de personas, no se debe perder lo emocional por seguir lo racional, los anticipadores no logran percibir las emociones y energías y por esto las destruyen pinchando los globos de felicidad. Sin embargo, un anticipador de desgracia puede curarse, tanto la negatividad como el positivismo puede ser transmitido, Pilar recomienda pasar la buena onda e ilusión de nuestro corazón a aquellos que no la tienen.

También escuche el audio de Paola Vega con el Dr. Daniel Ozaeta Eidelman, édico oncohematólogo y pediatra de la Universidad Militar con tiene 4 años de experiencia en el área, donde labora en la Clínica Infantil de Colsubsidio en el servicio de Oncología Pediátrica, hablando sobre el osteosarcoma.