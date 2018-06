Vamos a ganar, no me interesa una campaña larga para ser senador: Petro

El candidato presidencial Gustavo Petro aseguró en diálogo con Caracol Radio que está optimista en medio de esta campaña para la segunda vuelta y que espera llegar a la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto.

Como el candidato que quede de segundo en la contienda tendrá derecho a una curul en el Senado, Petro señaló que no tendría sentido hacer esta campaña tan larga para llegar al legislativo y que tiene la confianza de llegar a la presidencia.

“A mí no me interesa ese tema y sería irracional meterse en una campaña presidencial, con tanto desgaste y tanto trabajo para después ser senador. Ese no es el objetivo de esta campaña, el objetivo es ganar y ser presidente”, dijo Petro.

El candidato presidencial amplío su programa de Gobierno con el que espera conseguir más votos en estas dos semanas que quedan de campaña.