El vestuario ideal para ir a las novenas y a las fiestas de Navidad

La periodista colombiana y editora de moda, Angélica Gallón, habló para los micrófonos de “Dos y Punto” acerca de lo que no se debe hacer a la hora de vestirse para los eventos navideños, “no hay que lucir como un ponqué en Navidad, hay tantas bolas, tantas luces, tanto brillo que no se puede cometer el crimen de ser un arreglo de navidad”.

“La gente se pone demasiado brillo, se puede apostar por hacer cosas distintas y jugar con las tendencias, pero hay que mantener la calma y la cordura”, agregó Gallón.

Lea también: ¿No sabe que regalar en Navidad? Conozca estas útiles recomendaciones

La editora de moda también confesó lo que se impone hoy en día, y lo que no es muy favorable de usar, “yo soy poco partidaria de prohibir algo, pero la combinación rojo y verde no es muy sofisticada. Le sugeriría zapatos cómodos a la gente, decirles a las chicas que no deben sacrificar su comodidad”.

Vea también: El árbol navideño más grande de Colombia, una proyección interactiva

Comentarios