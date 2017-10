Si no muevo la cabeza, me mata: mujer arrollada por enfurecido chófer en Cajicá

En dialogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, Lina Molina, la mujer que fue salvajemente atropellada en Cajicá, Cundinamarca, narró los angustiantes momentos que se presentaron cuando el conductor con el que discutía por un choque simple, decidió pasarle el carro por encima.

“Nunca me imaginé que me fuera a pasar el carro por encima, antes me había dado puños en la espalda y en el pecho y luego decidió atropellarme, él no se iba a detener, sino es por mi hermana que me empuja hacia un lado con el pie la cabeza me la aplasta”, señaló.

Indicó que todo comenzó con un choque simple y que el incidente era muy fácil de solucionar, pero señaló que el sujeto se volvió loco. “Me pasó el carro por la mitad del cuerpo, desde el pie hasta la clavícula, me fracturó la pierna, me perforó un pulmón y me partió varias costillas”, añadió.

Agregó que ya se interpuso la respectiva denuncia por intento de homicidio, daño en bien ajeno y otros delitos. Por su parte se conoció que una juez de control de garantía decidió enviar a la cárcel a Juan Camilo García, el conductor señalado de la brutal agresión.

Comentarios