"A mi hija la llevó a un motel": Madre que denunció a entrenador de Pesas

Gina López, madre de la menor, dice que Pedro Echeverría, quien está capturado por presunto abuso sexual, le decía algunas palabras que la incomodaba, incluso, le dijo que ella le gustaba.

Lea también: Capturan a entrenador de pesas del Atlántico señalado de abuso sexual

Manifestó que el entrenador de la Liga de Pesas del Atlántico, llevó a su hija hasta un motel bajo engaños.

“Él venía acosando a mi hija, se atrevió a llevarla a un motel engañada, gracias a Dios no le hizo nada y apenas mi hija me lo contó, me trasladé hasta la Fiscalía para interponer una denuncia por acoso sexual”, dijo.

Vea también: Juez legalizó captura de entrenador de Pesas señalado de abuso

La mujer recordó que cuando interpuso la denuncia se sorprendió porque en la Fiscalía le dijeron que otras madres ya lo habían denunciado por presunto abuso sexual contra sus hijas.