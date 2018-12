Incautan tres toneladas de marihuana de la banda Los Pascuales

La Policía Nacional a través de la Dirección de Antinarcóticos, propinó un golpe al narcotráfico, luego de seguimientos y suministro de información a través de la Línea 167 logró la incautación de 2.918 kilos de marihuana y la captura de dos personas, proveniente de los Departamento del Cauca y del Valle, que tenía como destino final los expendios de Soacha y Bogotá durante las celebraciones decembrina.

Al parecer una confrontación territorial por el expendió de alucinógenos entre los 'Los Pascuales' y 'Los Chuspas' en el municipio de Soacha el pasado mes de agosto, terminó con la vida de 'Deider' el hermano de uno de los expendedores que controlan la zona en la capital del país.

De acuerdo a las declaraciones suministradas por este último a la Línea 167 esto lo llevó a denunciar el cargamento que sería entregado a los 'Los Pascuales' para enviarlo a los expendedores de Soacha y Bogotá, “la muerte de mi hermano no quedará impune y con esto ellos no podrán tener el control de la zona… pues no tendrán mercancía” afirmó el hermano de 'Deider' en la llamada, mientras describía las características de los vehículos que ingresarían a la capital del país.

El expendedor explicaba que delataba a los dueños del cargamento ilegal en “venganza por la muerte de su hermano”, de igual manera dijo a las autoridades que las ganancias del supuesto cargamento al parecer serian empleadas en la compra de armas para evitar el ingreso de otras estructuras criminales al territorio.

La información suministrada permitió instalar sitios de observación sobre la vía Girardot para ubicar la droga que venía en dos cargamentos. En simultánea se ejecutaron dos operativos en Soacha donde se logra interceptar los camiones con las descripciones suministradas.

En la primera inspección al tracto camión se hallaron 1.660 kilos de marihuana, en la autopista sur a la altura de la calle 18 con carrera 4 del municipio de Soacha en Cundinamarca. El cargamento pertenecía de acuerdo a las investigaciones a la estructura denominada 'Chuspas' del Departamento del Valle de dónde provenía, camuflado en canecas plásticas al interior de compartimentos del tanque de cisterna en melaza para evitar ser detectado por los caninos antidrogas.

En simultánea era inspeccionado otro tracto camión a la altura de la Carrera 4 con calle 17 en Soacha, donde fueron hallados ocultos en la carrocería 25 lonas entre canastas de pollos refrigerados 1.258 kilos de marihuana. Este cargamento provenía del Departamento del Cauca y había sido negociado por la misma estructura criminal de los “Pascuales”.

Con este operativo se logra afectar las finanzas criminales en mil millones de pesos y se dejan de distribuir cerca de 973 mil dosis de marihuana alejando a miles de personas del mundo de las drogas. Estas dosis en el mercado ilegal del narcotráfico son vendidas en los llamados “moños” o “bichas” entre $1.200 y $3.500 pesos dañando la vida y de muchos niños, niñas y adolescentes de los municipios de Soacha y Bogotá.

“Para combatir el flagelo del narcotráfico es fundamental que todos nos unamos y cooperemos en el marco de la Ruta Futuro trazada por el gobierno nacional a través de la Política Antidrogas” aseguró el director de la Policía de Antinarcóticos brigadier general Fabián Laurence Cárdenas Leonel.

En lo que va corrido del año la Policía Nacional ha incautado 203 toneladas de marihuana aumentando un 32% la operatividad con respecto al año 2017 en donde fueron 190 toneladas.