Modelos webcam critican IVA para ellos y los usuarios

Modelos Webcam criticaron que el gobierno nacional quiera legalizar el cobro del IVA, a través de la ley de financiamiento, para los trabajadores de estas plataformas y sus consumidores, pero que no legisle para reglamentar las mismas, que permitan mejorar las condiciones económicas y de vida de los modelos y sus familias.

Una modelo paisa, le explicó a Caracol Radio, que el dinero que reciben por su trabajo tiene que ser consignado en una cuenta en el exterior, porque no hay una forma legal, de que estas plataformas consignen los dineros a cuentas colombianas.

“El mundo de la webcam lo atacan demasiado, no se pueden hacer transferencias legales, pero que solo legalicemos la parte de cobrar no estoy de acuerdo. Para solicitar un crédito en un banco no se puede decir que es modelo webcam, si se quiere sacar seguros de vida, se dice que se trabaja en el mundo del modelaje, no se puede, estamos vetados en la parte bancaria”, señaló está mujer.

Insistió que los modelos trabajan en la clandestinidad, a causa de la estigmatización social y legal; cobijado por falta de un marco jurídico que permita a los modelos tener las condiciones mínimas, que merece cualquier empleado.