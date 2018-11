Asesinan en Urabá a cuatro miembros de una familia

Un menor de edad y un adulto mayor son dos de las cuatro personas asesinadas dentro de una vivienda en la vereda Sinaí del municipio de San Juan de Urabá.

Según información preliminar las víctimas eran todos familiares y al parecer fueron atacados con arma blanca por motivos relacionados con una venganza.

A la vereda, que queda a unos cinco minutos del casco urbano del municipio, ya se trasladó un equipo de policía judicial y criminal para iniciar la respectiva investigación y establecer las causas de la masacre.

Los muertos fueron identificados como Camilo de Hoyos de 8 años, Juan David Orozco de 19, Martha Hernandez de 52 y don Eduardo Navas de 93 años de edad.

El hallazgo de los cadáveres fue hecho por el mayordomo de una finca cercana y familiares aseguran que no estaban amenazados y tampoco tenían problemas que pudiera desencadenar en los crimines, inclusive afirman que no se trató de un robo porque de la vivienda no se llevaron nada.