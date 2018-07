Cierres viales por desfiles del 20 de julio en Bogotá

Por los eventos para conmemorar la “Fiesta de la Independencia – Celebración del 20 de julio” este próximo viernes 20 de julio de 2018, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, llevarán a cabo el desfile militar y la instalación del Congreso Nacional de la República de Colombia. En ese sentido, la Secretaría Distrital de Movilidad autorizó los siguientes cierres viales:



Instalación del Congreso Nacional de la República de Colombia



Con el fin de garantizar la seguridad y la movilidad en el centro de la ciudad, con motivo del desarrollo de la instalación del Congreso, la Secretaría Distrital de Movilidad autoriza el siguiente cuadrante de cierre el día 20 de julio de 2018 desde las 3:00 horas hasta finalizar el evento:



-Polígono comprendido entre la Avenida Jiménez y la Calle 6 y entre la Carrera 6 y la Av. Carrera 10.

- Igualmente se autoriza el cierre de la Av. Circunvalar desde la Av. Calle 26 hasta la Calle 6.

Desvíos autorizados



- Los vehículos que circulan en sentido Oriente - Occidente por la Calle 7 deberán tomar la Carrera 4 al Sur - Calle 6 para así continuar su recorrido al Occidente.

- Los vehículos que circulan en sentido Sur - Norte por la Carrera 7 deberán tomar la Calle 6 al Oriente – Carrera 5 al Norte o Calle 6 al Occidente – Av. Carrera 10 al Norte.

- Los vehículos que circulan en sentido Norte - Sur por la Carrera 8 deberán tomar la Calle 17 al Occidente – Av. Carrera 10 al Sur.

- Los vehículos que circulan por la Carrera 5 y desean continuar por la Carrera 6 deberán tomar la Calle 12C al Oriente - Carrera 4 al Sur.

- Los vehículos que circulan por la Calle 11 y Calle 12B en sentido Oriente – Occidente deberán tomar la Carrera 5 al Norte.

Desfile militar



I. Cierres y desvíos para el transporte público y particular desde las 5:00 a.m. hasta finalizar

Cierres para ubicación de la tropa: desde las 3:00 horas del 20 de Julio de 2018. Se contemplan los cierres descritos a continuación:



-Av. Calle 53 cerrada entre la Av. Carrera 60 y la Av. Carrera 68 en sus dos sentidos. Los vehículos que circulan por la Calle 53 al Occidente deben tomar la Av. Carrera 60 al Sur y continuar por la Av. Calle 26 en su recorrido habitual.

- Av. Carrera 60 cerrada entre la Calle 64 y la Av. Calle 53. Los vehículos que circulan en sentido Norte-Sur por la Av. Carrera 60 deben realizar retorno al Norte a la altura de la Calle 64 - Calle 68 al Oriente y empalmar con la NQS al Sur. Los vehículos que circulan por la Av. Carrera 60 en sentido Sur-Norte desde la Av. Calle 53 debe tomar la Transversal 59A conectando la Av. Calle 63 para tomarla al Oriente hasta la NQS al Norte o al Sur y continuar con el recorrido habitual.

- Av. Calle 63 cerrada entre la Av. Carrera 50 y la Carrera 69. Deben circular al Occidente por la Calle 63, tomar al Sur por la Carrera 50 a la altura de la glorieta y luego por la Calle 26 al Occidente. Si desea tomar al Oriente por la Calle 63 debe tomar la Av. Constitución al Sur, hasta la Calle 24 C realizando una “U” al Norte hasta la Calle 26 donde tomará al Oriente y buscará su recorrido habitual.

- Av. Carrera 68 cerrada, entre la Av. La Esperanza y la Av. Calle 63. Para los vehículos que circulan al Norte deberán tomar la Av. La Esperanza al Oriente y continuar por la Carrera 37 al Norte - Calle 25 al Oriente - Carrera 33 al Norte - Calle 26 al Oriente – Av. NQS al Norte. Para los vehículos que quieran tomar al Sur deberán realizar giro por la Av. Calle 63 al Occidente empalmando el desvío de la Av. Constitución al Sur, retomar por la Avenida Esperanza al Oriente y continuar su recorrido habitual.

Recorrido del desfile: el desfile tendrá lugar a lo largo de la Av. Carrera 68 sobre la calzada central oriental, sentido Sur – Norte, entre la Av. Calle 53 y Av. Calle 80.

El desfile se prevé entre las 10:00 y las 14:00 horas del 20 de julio de 2018, por razones logísticas y de seguridad, la SDM autoriza los siguientes cierres y desvíos viales, desde la Av. Carrera 68 con Av. Calle 63 al Norte, a partir de las 09:00 horas, con el fin de mitigar los impactos generados a la red vial por la conmemoración del día de la Independencia.