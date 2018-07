Aterradora amenaza a líder social de Santana, Boyacá

“Yo estoy escondido en Bogotá, porque siento temor de llegar a Santana y ser asesinado. Mi vida está en riesgo, mi integridad física y de la de mi familia también, estamos totalmente desprotegidos los líderes sociales en Boyacá. Las amenazas llegan, radicamos las denuncias, pero a nosotros la ley y el gobierno no nos están protegiendo”, esas fueron las angustiadas palabras que utilizó Arley Palencia Pinilla en diálogo con Caracol Radio, uno de los líderes sociales y comunitarios activos del municipio de Santana (Boyacá).

Como carta de presentación, Palencia asegura que “lo que hago en el municipio es una especie de veeduría ciudadana a favor de los recursos públicos y en contra de la corrupción. También hago parte de la Colombia Humana”.

En los últimos días, Palencia Pinilla decidió no volver a su municipio tras una serie de llamadas en las cuales recibió intimidaciones en las cuales le advirtieron que estaba en “una lista” negra, y que su vida, corría peligro.

Caracol Radio accedió a las llamadas amenazantes. “Recibí llamadas a las 12:10 de la noche, diciendo que dejara de publicar videos. En medio de una serie de insultos me dicen que hago parte de una lista y que me están esperando en Santana para acribillarme”, sostuvo el líder social, quien agrega que la situación intranquiliza a los líderes de la zona, toda vez que no cuentan con alguna protección o seguridad.

Los autores de la amenaza adujeron hacer parte de una organización llamada Águilas Negras. Pero no sería el único amenazado en la zona conocida como la Olla del Río Suárez: “en estos últimos días, un líder comunal de Chitaraque, fue abordado por dos perdonas armadas, quienes lo bajaron de su vehículo, y en medio del hecho, milagrosamente apareció alguien y los sujetos inmediatamente huyeron”, comentó Palencia.

“Radiqué personalmente en la Fiscalía General de la República, ante el Ministerio de Defensa, y ante la Defensoría del Pueblo esta situación, pero hasta ahora, ‘ni fu ni fa’; a quien sí debo agradecerle es al personero de Santana Jhon Jairo Dajil, porque ha mostrado una preocupación importante por quienes hacen veeduría ciudadana, él ha acudido a la Defensoría del Pueblo en Boyacá, y gracias a esto, una de las funcionarias de esa entidad, me llamó y me pidió las pruebas de las denuncias que hice. Hoy radiqué esas copias a la Defensoría, pero la verdad nadie se ha preocupado del todo por los líderes que estamos amenazados en la propia de Ricaurte en el departamento”.

Pero esta no es la primera vez que este líder comunal que habita en el sector de Alto Viento de la vereda San Martín de Santana, recibe amenazas: “hace un tiempo atrás, en el 2015 tuve otras amenazas precisamente por un caso de corrupción que denuncié en contra del ex alcalde y actual mandatario del municipio, en contra de un contratistas y de un concejal de la localidad. Pero la verdad no creo que vengan de ese lado las amenazas de hoy, pese a que en una de las llamadas me dicen que deje de publicar videos e informaron sobre ese tema, sobre la veeduría ciudadana que yo practico”.

Arley Palencia Pinilla les pide a las autoridades competentes que aceleren los protocolos necesarios para asistir a cualquier líder social, comunitario, político o escolar que sean blanco de amenazas en las provincias.

Y pese al riesgo y a la angustia que en este momento embargan al este ciudadano, insiste en que las veedurías no pueden ser objeto del terrorismo: “Yo lo que hago es un control político y social para que los recursos públicos lleguen a donde tienen que llegar y no se queden en el camino. Y es por esto que las autoridades deben acelerar todos los protocolos de protección cuando se trate de vidas en peligro, en cambio de dilatarlos, porque la veeduría ciudadana es buena”.

Un buen número de líderes campesinos de este sector boyacense también habrían recibido amenazas como esta, y se unen a la petición de Palencia Pinilla: “tenemos miedo de ser acribillados. Tenemos mucho miedo. Y yo tengo una protección especial de la Fiscalía 21 desde el 2015, pero eso no nos protege, las balas traspasan el papel.