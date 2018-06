Infartos aumentan en Bogotá por época del Mundial de Fútbol

El estrés emocional que viven los ciudadanos aficionados al fútbol en esta época del Mundial de Rusia pueden desencadenar en eventos cardiovasculares fatales.

El Observatorio de Salud de Bogotá, de la Secretaría Distrital de Salud, encontró que el número de atenciones en el servicio de urgencias en la capital del país, por problemas cardíacos, durante el pasado mundial de fútbol en Brasil 2014, presentó un incremento del 54% respecto al año anterior, siendo la población masculina la más afectada.

Casualmente, el número de atenciones en los servicios de urgencias, por eventos cardiovasculares, aumentó los días en los que la Selección Colombia jugó en ese mismo mundial.

Una situación similar la viven otros países. Una investigación realizada por The New England Journal of Medicine arrojó que los ingresos hospitalarios por problemas cardiacos en la ciudad de Múnich se duplicaron en 6 de los 7 partidos que disputó la selección alemana, durante la Copa mundial de fútbol en ese país, en 2006.

Así mismo, durante los partidos de la Copa Mundial de Brasil, la Sociedad Brasilera de Cardiología reveló que la incidencia de infarto de miocardio aumentó al doble, principalmente en los días en los que jugó la selección brasileña.

Debido a esta situación, la Secretaría Distrital de Salud entregó las siguientes recomendaciones para que los ciudadanos disfruten el mundial y prevengan riesgos que puedan afectar la salud:

- Estire las piernas con cierta frecuencia durante el partido.

- Durante el medio tiempo, levántese y camine.

- Modere el consumo de alimentos grasos y evite la comida chatarra.

- Beba mucha agua y jugos naturales.

- Evite el consumo de alcohol y tabaco.

- Si tiene riesgo cardiovascular, vea los partidos siempre en compañía de alguien que pueda actuar en caso de emergencia.