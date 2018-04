Los que hacen trizas los acuerdos son los que siguen en el narco: Duque

“Vienen construyendo un tejido de falacias y de odios que fueron conduciendo a buena parte de la población a la nostalgia de la guerra” estas declaraciones del candidato presidencial del Partido Liberal, Humberto de la Calle, contra el Centro Democrático en torno al proceso de paz, provocaron reacciones en el aspirante presidencial de este partido político.

“Seguimos haciendo una campaña de propuestas y soluciones y no de agresiones, me parece importante dejarle claro al país que los que están haciendo trizas los acuerdos son los que siguen en el narcotráfico, los que no han entregado todos los bienes para las víctimas, los que no entregaron la información completa de los niños reclutados que quieren seguir manteniendo un pie en la ilegalidad….” señaló.

Duque se refirió a la publicación estadounidense del Wall Street Journal sobre Iván Márquez, “me parece a mí que las autoridades colombianas deben proceder rápido a extraditar alias Jesús Santrich e investigar la información que fue publicada por el Wall Streer Journal…”.

Durante su visita a la frontera estuvo acompañado de ciudadanos venezolanos a quien les manifestó que las elecciones en el vecino país no pueden ser reconocidas por ningún estado en medio de la crisis política que atraviesa este sistema democrático, “el mensaje para el pueblo venezolano es de solidaridad, vamos a buscar un fondo de asistencia humanitaria en la frontera, vamos a garantizar la normalización migratoria que con varios países tengamos el status de protección temporal…”.

Agregó que espera avances en la denuncia interpuesta en la Corte Penal Internacional contra Nicolás Maduro. “Tengo el anhelo que con varios jefes de Estado podamos pedir una investigación directa al dictador con que un solo jefe de Estado de un país miembro del estatuto de Roma lo pida se le abre una investigación directa de manera inmediata…”.

El candidato presidencial del Centro democrático visito el municipio de Tibu en el Catatumbo y la zona de frontera con Venezuela.

