¿Desmovilizados de las Farc delinquen hoy en la Comuna 13 de Medellín?

Líderes sociales de la Comuna Trece denunciaron que a este sector de la ciudad han llegado antiguos guerrilleros de las Farc y estarían ingresando a las bandas delincuenciales, lo cual agrava los problemas sociales que se viven hoy allí.

Recordaron que desde el pasado fin de semana se ha observado un aumento de las acciones violentas, la muerte de tres personas, heridas a otras cuatro, y constantes balaceras, especialmente en las noches, según reportan los habitantes de los barrios La Quiebra, Juan 23, Las Independencias, La Luz del Mundo, la Pradera, entre otros.

En estos barrios se rumora que la confrontación entre los combos se debe al rompimiento de un pacto que existía en la zona hacía varios meses, lo cual ha causado el paro de cinco rutas de buses integradas al Metro de Medellín, por supuestas amenazas de los ilegales y el aumento en el valor de las vacunas, como es el caso de la ruta Belencito Corazón.

“Sabemos que son algunas personas desmovilizadas de la FARC que han venido acá a la ciudad de Medellín… se dice que están integrando algunos grupos armados y que estas estructuras están en guerra con el Clan del Golfo que también hace presencia en la Comuna Trece”, denunció un integrante del comité de Derechos Humanos de la Comuna Trece.

En los últimos días, en esa franja del occidente de Medellín han ocurrido varios ataques armados contra la población, además de enfrentamientos simultáneos en varios sectores, los cuales han quedado registrados en grabaciones de audio que circulan entre los habitantes de la zona de la ciudad.-

Según los denunciantes, en esas acciones se observa la intensidad de las balaceras, y la zozobra de los habitantes de la Comuna Trece, por temor a los disparos con armas largas y cortas.

Refuerzo de la policía

En los sectores donde la ciudadanía ha reportado la ocurrencia los enfrentamientos y en las rutas de los buses en paro, la policía ubicó puestos de control y acompañamiento a los vehículos y conductores, además de personal del Gaula para investigar y capturar a los responsables de las amenazas y las vacunas; pese a esto, el temor persiste, lo que también continúa, es la suspensión del servicio público de cinco rutas desde el pasado domingo, y este miércoles, aún persiste.

Mientras que el secretario de seguridad de Medellín, Andrés Tobón, atribuyó esta racha violenta, al reacomodo de las estructuras ilegales que estaban bajo el mando de alias “Sombra”, cabecilla recientemente capturado y quien es el máximo jefe del combo de Robledo, que tiene injerencia ilegal en las comunas siete, doce y trece.

“Esto ha generado que estructuras delincuenciales pequeñas, pero lastimosamente más violentas y más desorganizadas, hayan tomado la decisión de elevar algunos enfrentamientos estratégicos, es decir, lo que ellos consideran importante para tomarse algunos territorios de este espacio, no es un asunto siquiera generalizado, no es en contra de la comunidad , si no estrictamente entre estructuras delincuenciales que hacen presencia en este sector” puntualizó el funcionario encargado de la seguridad de Medellín.

En cuanto a las empresas de buses en paro, el funcionario aseguró que este miércoles se cumple el último llamado de la entidad encargada del tránsito en Medellín, para que reanuden el servicio, de lo contrario comenzaran las medidas sancionatorias por parte de la secretaría de movilidad, advirtió.

