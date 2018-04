Las noticias más importantes de Armenia y Quindío, jueves 5 de abril

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

“Estoy tranquila y he actuado con transparencia en el proceso de valorización” fue lo que dijo la ex alcaldesa de Armenia Luz Piedad Valencia al término del primer día de interrogatorio ante la fiscalía que la investiga por el presunto detrimento patrimonial de 20 mil millones de pesos por obras no ejecutadas de la valorización

La ex mandataria reitero que sus actuaciones fueron hasta diciembre del 2015 y quien pagó el anticipo a los contratistas fue el alcalde de Armenia Carlos Mario Álvarez, hoy en el palacio de justicia continuará el interrogatorio a Valencia Franco.

El alcalde de Armenia dijo que del proceso judicial que se adelanta a la valorización, se espera que haya verdad, justicia y reparación.

El mandatario Carlos Mario Álvarez explicó que la idea es conocer dónde están los recursos que de adelantaron y en que cuentas, para hacer que retornen al municipio, así mismo se espera que haya agilidad al respecto para que las obras como tal se ejecuten en el menor tiempo posible.

Habitantes del sector norte de la carrera 19 de Armenia denunciaron que no hubo socialización sobre los planes de contingencia y movilidad en el sector ante el inicio de las obras por parte de amable lo que provocó trancones ayer en horas pico.

La Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia asegura que ya tiene listo el plan de contingencia, ante las obras que Amable va a iniciar en la carrera 19.

Directivas del Invias solicitaron a través de una carta a la alcaldía de Armenia que restituya el corredor férreo intervenido en la antigua estación del ferrocarril de la capital del Quindío.

En el documento señala el Invias “el municipio de Armenia intervino el corredor férreo a cargo del Instituto, sin que esta entidad haya otorgado permiso o autorización para la intervención, causando graves daños a la estructura, puesto que con la excavación se pierde la línea férrea, además de poner en riesgo la estabilidad de las construcciones aledañas como es la estación férrea declarada Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional y las bodegas férreas, entre otros bienes”

Mauricio Sosa, asesor jurídico de la alcaldía de Armenia manifestó que las gestiones están encaminadas a tramitar los permisos, ante Ministerio de cultura, para tapar el hueco y solicitar la cesión de otros predios, que tampoco son del municipio, como la Fundación Emmanuel y otro lote cercano a la glorieta del lugar.

En delicado estado de salud permanece en Armenia una mujer Trans-género, luego de aplicarse una sustancia desconocida en los glúteos.

Con un millón 37 mil sacos, la producción de café colombiano en marzo aumentó 2% en comparación con un millón 20 mil sacos producidos en marzo de 2017. Sin embargo, en lo va corrido del 2018 según datos de la federación de cafeteros hay una disminución en la cosecha cafetera del 6%.

También hay una reducción en las exportaciones de café, n marzo las exportaciones de café colombiano fueron de 1 millón de sacos, 14% menos frente a los casi 1,2 millones de sacos exportados en marzo de 2017.

La Defensoría del Pueblo del Quindío sostiene que el hacinamiento carcelario y en las estaciones de policía supera de nuevo el 100%.

La defensora del pueblo Piedad Correal Rubiano dijo que ya no hay lugar para donde llevar más detenidos en este departamento, por lo que se requieren medidas urgentes, que hoy se estarán definiendo con la presencia del ministro de Justicia Enrique Gil Botero, con quien se espera se concrete un monto económico para construir un bolsa en la que se reúnan esfuerzos de varias entidades, ya sea para ampliar las cárceles que existen o para construir nuevos espacios.

La defensora del Pueblo del Quindío dijo que el hacinamiento carcelario en este departamento necesita una atención de inmediato, pues los detenidos en los calabozos de la policía han estado realizando huelga de hambre, como protesta ante las condiciones en las que están.

En Montenegro el Gaula de la policía capturó a un hombre de 40 años de edad y aprehendieron a un menor de 17 años de edad en el momento que recibían el dinero de un comerciante que era extorsionado en esa localidad

Según la información de la policía, el comerciante manifestó que era víctima de extorsión por medio de llamadas a su celular por parte de una persona que se identificaba con el alias de “Arañin”, que le exigía 80 millones de pesos para no atender contra su vida y la de su familia y por eso denunció

Alias “Arañin” realizaba las llamadas extorsivas desde la cárcel de Popayán donde se encuentra recluido pagando una condena por varios delitos.

En Armenia la intolerancia ha hecho que se aumenten las riñas y los asesinatos, las mascotas son un detonador en la materia.

Fue lo que dijo la secretaria de gobierno de esta capital Gloria García, quien manifestó que la situación está pasando de castaño a oscuro, pues los dos factores que siempre disparan las cifras de criminalidad, no dejan de ser una constante, estamos hablando del tráfico de drogas y las riñas por intolerancia, en este último aspecto en particular genera preocupación que las agresiones se han incrementado a raíz de problemas que surgen por mascotas.

Armenia es una de las tres ciudades de Latinoamérica priorizadas para combatir las enfermedades como el dengue ocasionadas por vectores

Y es que además de Armenia, Mérida en México y Fortaleza en Brasil fueron escogidas para comprometer a los ciudadanos a erradicar los zancudos o los insectos que contribuyen con la aspersión de enfermedades como el dengue y el Chikunguña.

Dos familias fueron evacuadas en los barrios Gaitán alto y bajo, esto debido al riesgo que representan sus viviendas por el colapso del sistema de conducción de aguas lluvias que ya está interviniendo Empresas Públicas de Armenia

En el municipio de Génova ante el incremento de las lluvias y el caudal de los ríos, los organismos de socorro incrementaron el monitoreo con campesinos de la zona que son vigías de los afluentes en esa localidad.

Víctimas del conflicto en Quindío rechazan el proyecto que busca complicar más la entrega de las indemnizaciones para este sector poblacional.

Se trata de una iniciativa que va a afectar el derecho de las víctimas a la indemnización por vía administrativa, así lo dijo el coordinador de la mesa departamental de víctimas Maicol Martínez quien señaló que por eso y en rechazo, el lunes 9 de abril día de las víctimas, se va a realizar una marcha a partir de la 1 de la tarde desde el parque Los Fundadores.

Un problema representa el túnel peatonal del hospital San Juan de Dios de Armenia para el personal médico y familiares de pacientes enfermos, especialmente por la inseguridad.

9 mil 488 ciudadanos inscribieron sus cédulas en el Quindío la última semana de marzo para las elecciones presidenciales de 2018.

La Superintendencia de Industria y Comercio otorgó patente de invención a la creación titulada Dispositivo sensor de humedad no invasivo para especies vegetales, generada por varios investigadores del Instituto Interdisciplinario de las Ciencias de la Universidad del Quindío.

Desde mañana viernes 6 de abril comienza en todo el país el registro de migrantes venezolanos, la personería de Armenia y la defensoría del pueblo serán las encargadas de esta caracterización.

En deportes, Caciques del Quindío logró su segundo triunfo en el Campeonato Sudamericano de fútbol de Salón que se lleva a cabo en Ecuador, el equipo cafetero le ganó 11 a 0 a K&M Sport de Perú y logró la clasificación a la semifinal del torneo, hoy a las 6 y 30 de la tarde Caciques del Quindío jugará el tercer partido enfrentando a la Universidad San Antonio de Perú.

