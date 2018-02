Con gritos e insultos recibieron en Armenia a Timochenko

No caló entre los armenios el lanzamiento de la campaña de Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, de las Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, quien junto a su comitiva y escoltas recorrió la Carrera 14 de Armenia a pie. Fueron cerca de 10 cuadras durante las que los transeúntes enfurecidos le gritaron cuanto insulto se les ocurría.

"Asesino, violador, pague por los secuestros, por los desaparecidos, conchudo, sinvergüenza", fueron los gritos más comunes de los ciudadanos, justamente paisanos del hoy candidato presidencial, que nació en la vecina Calarcá.

En general, los armenios le cuestionaron que hiciera campaña sin responder por sus actos. "Cómo va a salir así no más, sonriente, custodiado por la Policía, cuando hizo hasta para vender con todos nosotros".

Con tranquilidad, Rodrigo Londoño comentó que no le sorprendía la reacción de la ciudadanía, porque dijo que ha visto más muestras de apoyo que de rechazo: “A mí esto me parece completamente natural. Pensé que iba a haber más dificultades, pero las miradas que he encontrado en este viaje son de apoyo, al igual que los abrazos".

Mañana ‘Timochenko’ estará en el municipio de Génova, también en el Quindío, la tierra natal de Manuel Marulanda, ‘Tirofijo’, haciendo una ofrenda floral a quien fue el histórico jefe de las Farc.

