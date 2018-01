En medio de una fuerte polémica Aguas y Aguas modificó su naturaleza jurídica

Los críticos denuncian que la modificación de la naturaleza jurídica de la empresa de acueducto de la ciudad, termina por privatizarla o por lo menos dejar más concentrado el poder en quien gerencie la entidad.

Y es que recordemos que una de las diferencias principales entre las Sociedades Anónimas (que era la figura que tenía antes) y las Sociedad de Acciones Simplificadas (que es como quedó), es que en esta última no es obligatoria la conformación de una junta directiva y por ende las decisiones pueden quedar en manos del único líder que se designe para la entidad, pero además, la nueva figura permite la venta de acciones entre los accionistas sin que salga a subasta pública, por lo que el temor mayor es que sin necesidad de comunicarlo, se le venda las acciones a empresarios privados.

Aún con la modificación hecha, la mayoría accionaria de Aguas y Aguas seguirá en manos del municipio que, según lo reportó el gerente de la empresa, Francisco Valencia, ahora es del 98,74%. Las otras empresas tienen una parte accionaria de 1,25 por ciento el Instituto de Movilidad y 0,01 por ciento la Empresa de Energía (que a su vez está integrada por el municipio y una empresa privada).

Según lo explicó Valencia, "históricamente, desde su nacimiento Aguas y Aguas ha tenido cinco (5) socios. Por cuenta de la liquidación del Infi y del Instituto de Cultura el año anterior, se reduciría a tres (3) el número de accionistas de la empresa...La participación accionaria desde el año 1997 era la siguiente: Infi 96,24%, Instituto de Cultura 1,25%, Instituto de Tránsito 1,25%, Municipio de Pereira 1,25%, Energía de Pereira 0,01%...Esa reducción introduciría a la empresa en causal de disolución y liquidación consagrada en la ley y en el código de comercio. Esa situación debía resolverse".

Ahora, la crítica más grande a esta decisión hecha por diferentes sectores políticos de oposición, está en la manera cómo se tomó pues a pesar de que la junta directiva de Aguas y Aguas era autónoma para hacerlo, la importancia de la determinación debía haberse socializado previamente.

"Siendo legal, uno se pregunta si una junta de socios por vía Whatsapp es la manera idónea teniendo en cuenta que esta es la empresa más importante de Pereira. Además, porqué si la falta de socios era el problema, no se buscaron otros socios? Los concejales fuimos elegidos por voto popular para representar a los ciudadanos y sólo por eso estas decisiones deben socializarse con nosotros, porque no se hizo una visita para contarle al Concejo? es legal pero porqué no le informó a la ciudadanía, qué existe detrás de esta decisión que no tuvieron en cuenta contarle al Concejo", dijo el concejal de la U, Mauricio Noreña.

Ante esto Valencia respondió que, "por dificultades en la conformación del quórum necesario ya finalizando el año, se resolvió realizar la última sesión de manera virtual, como autoriza la Ley y los Estatutos Sociales...La decisión se tomó en el seno de la Junta Directiva por plenas facultades que la ley le otorga y no a instancia del respetado Concejo de la ciudad".

