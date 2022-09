Procuraduría verifica si senador Flórez movilizó a acompañante en carro del Estado

La Procuradora General Margarita Cabello se refirió a la indagación que adelanta el ministerio público contra el senador Alex Flórez, quien protagonizó en días pasados un escándalo en estado de embriaguez la ciudad de Cartagena.

La jefe del ministerio público, en medio del evento Desafíos de la Democracia, aseguró que están avanzando en la recolección de pruebas para tomar una decisión en este caso.

“Estamos esperando que nos envíen las pruebas. Nosotros quisimos abrir primero una indagación preliminar para recolectar todas las pruebas y poder de una vez irnos a la etapa de investigación, incluso directamente de pronto al pliego de cargos. En ese sentido hay dos elementos importantes, y es la condición de senador de la República que implica unos comportamientos éticos mucho mayores que los de las personas del común y mirar la incidencia de su posición de senador frente a las actuaciones que tuvo y la ética que debió manejar en ese tema”, agregó

Aseguró que se indaga sobre el uso que el congresista le habría dado al vehículo del Estado.

“La utilización de un vehículo también del Estado en actividades que no eran propias de la función pública. Estamos mirando las hipótesis (…) verificar que si la llevó, que sí entró a la señora que era, etc, para lo cual pedimos pruebas fotográficas al hotel, pedimos declaraciones de los Policías, copias de las denuncias, verificación de la grabación, y estamos esperando el resultado de esas pruebas para tomar la decisión que a continuación debamos tener. Ya estamos claros que el Congreso considero que debía ser la Procuraduría y no la comisión de ética del Congreso quien debía hacer esa investigación disciplinaria”, agregó.

El senador Alex Flórez en estado de embriaguez insultó a integrantes de la Policía Nacional en Cartagena. Luego, el legislador, reconoció que tiene problemas con el alcohol.