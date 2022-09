Afrolegends la primera ganadora del programa “ROMPE Colombia”

Se realizó la primera versión de “ROMPE Colombia” un proyecto de Amazon Music, en el que 100 artistas de Bogotá, Medellín y Cali, lo dieron todo durante 9 semanas, para ganarse un cupo en la final, la agrupación Afrolegends, que son originarios del Pacífico colombiano y nacida en el 2019, integrada por Liam V, Sterling Delpa, Flowsiao y Macacunsan, fueron los ganadores, derrotando a otros 14 artistas.

Afrolegends, demostró su destreza y talento para componer e interpretar canciones, mezclando ritmos como el dancehall con rap y folclor, donde las vivencias, las jergas y las costumbres de los territorios juegan un papel fundamental en su música, creando así, el movimiento ‘Dancehall Pacífico’, lanzando más reciente sencillo titulado “Me siento Bien”.

Sterling Delpa, de la agrupación Afrolegends sobre ganar en “ROMPE Colombia”, afirma, “nos tocó competir con compañeros del gremio, muy talentosos y fuertes, siempre hubo el compañerismo, todos nos acompañamos porque representábamos a Cali, quedamos seleccionados y salimos a Bogotá donde nos encontramos con grandes agrupaciones muy tesas y duras, nosotros fuimos a hacer lo que sabemos hacer, vivir el momento, gozarnos en tarima y compartir con las personas una experiencia muy bonita para que recuerden a Afrolegends”.

La vocalista líder Liam V sobre el nacimiento del grupo Afrolegends expresa, “básicamente nace bajo una iniciativa llamada Amor Propio y Flowsiao, nuestro compañero tenía esta iniciativa sobre la identidad y raíces, yo estaba en ese proyecto y al ver tanta identidad, tantos estilos, tantas texturas de cabellos, se nos ocurrió una idea llamada “Nuestra raza” y desde allí se consolidó Afrolegends como tal”.

El nuevo sencillo de Afrolegends titulado “Me siento Bien” Sterling Delpa afirma, “esta canción fue hecha para todas esas personas como yo que en todo momento nos sentimos bien como estamos, que nos vale todo lo que pase de aquí para afuera, con lo que me ponga, como camino, el peinado que me haga, me siento bien, me siento identificado, es para todas esas personas que se sientan bien como son, como viven, con lo que les gusta y no vivir como los quieran moldear”.

Afrolegends ganadores de la primera versión de “ROMPE Colombia”, se expresa con mezclas de tonadas del pacifico y esa bella marimba, que conquista el mercado musical. Más información de la agrupación a través de sus redes sociales y para ver sus videos por medio de Youtube.