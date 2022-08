MinDefensa suspende bombardeos a campamentos de grupos armados

Desde el Club Militar, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, afirmó que se suspenderán los bombardeos a campamentos de grupos armados, mientras que haya presencia de civiles y menores reclutados.

“Los bombardeos deben ser suspendidos. Estas acciones en esa dirección tienen que concluir, que pongan en peligro vida de menores víctimas del reclutamiento forzado no puede haber”.

Dijo que se irá evaluando el momento específico en el que una directriz absoluta se pueda disponer de esta orden de hacer un bombardeo.

“Todo esto de la paz no significa debilidad. La paz no es una rendición del gobierno, no es una rendición de las Fuerzas Militares. La paz es un proceso de reconstrucción colectiva en la que tienen un papel fundamental todos los actores del conflicto”.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, reiteró que estas acciones evitarán que se repitan episodios dolorosos del pasado y se pueda llegar a una paz total, solamente si se presenta una acción contundente de paz por parte de estos grupos armados.