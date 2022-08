Hombre condenado por no pagar impuestos fue elegido contralor en Guainía

Cuando hay dolores del corazón, se dice que el tiempo ayuda a sanar esas heridas. Jhon Jairo Escobar intentó aplicar la misma fórmula, pero no le salió del todo bien.

En el año 2004 era el representante legal de la empresa Cooperativa de Proyectos Técnicos Gerenciales Proteger AC. Sin embargo, el Juzgado 16 Penal del Circuito de Bogotá lo condenó a 36 meses de prisión y lo inhabilitó para ejercer funciones públicas porque no pagó impuestos de retención a la fuente.

El Tribunal Superior de la capital del país confirmó la decisión y la Corte Suprema de Justicia rechazó la solicitud de casación, es decir, para revisar y tratar de tumbar la condena. Según el expediente que conoció Caracol Radio, en total, fueron 217 millones 850 mil pesos que no consignó a la DIAN.

Escobar cumplió su condena y dejó que el tiempo pasara para presentar después su hoja de vida para ser contralor de un departamento en donde nadie lo conocía, Guainía. Los 11 diputados de la Asamblea votaron de manera unánime: ¡lo eligieron como el jefe del organismo de control encargado de proteger y vigilar los dineros públicos por un periodo de cuatro años! Así lo consta en el acto 002 de la duma departamental el 13 de enero de 2022.

Hay varias hipótesis que deberían investigar las autoridades. Escobar no presentó en su hoja de vida sus antecedentes penales y los diputados no lo percataron. Si fue así, ¿por qué no acudían, vía internet, a la Fiscalía General o a la Policía Nacional para consultar los expedientes?

Y la otra posibilidad es que hay un posible interés ilegal en la elección de Escobar como contralor, quien actualmente está suspendido.

Por eso, se radicará esta semana una denuncia ante la Procuraduría para que sean investigados los diputados Jahir Alberto Bedoya Sánchez, Darwin Danilo Henao Cañón, Luis Enrique Hernández Lozano, Eldon Martínez Guerrero, Luis Eduardo Mosquera Acosta, Nelson Evelio Palomar Hernández, Jorge Wilson Pava Serrato, Harol Augusto Rodríguez Gaitán, Leidy Viviana Suarez Unda, Héctor Augusto Tejada Rojas y Jorge Alejandro Vélez Vásquez.