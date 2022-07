Esperanza Gómez mostró ejercicio de glúteos y muchos hicieron cardio

La actriz colombiana para adultos, Esperanza Gómez, lo volvió a hacer; entre su fanaticada generó conmoción por cuenta de un video aparentemente normal en el cual entrena en un gimnasio.

Gómez subió a su cuenta de Instagram un video en el que se le ve haciendo un ejercicio con peso para aumentar el tamaño de sus glúteos y su bíceps femoral.

A la actriz, que ya de por si tiene un cuerpo envidiable para muchos, sigue buscando mejorar su figura con este tipo de ejercicios para el tren inferior.

Gómez escribió junto al video: "Time to go back at gym", que en español se traduce en "tiempo de regresar al gimnasio".

El video tiene cerca de 200.000 reproducciones, eso sin contar los más de 500 comentario, que están entre halagadores y subidos de tono.

